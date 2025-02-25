Повторные выбросы мазута зафиксированы на 11 пляжах Кубани

Отмечается, что незначительные выбросы фракций нефтепродуктов были выявлены после прошедшего в ночь с 24 на 25 февраля шторма.

«Выбросы... зафиксировали команды Калининского, Лабинского, Апшеронского, Новокубанского, Выселковского, Тимашевского, Красноармейского, Славянского, Белореченского, Успенского районов и Краснодара», - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что в первую очередь убираются новые выбросы, после чего команды городов и районов Кубани возвращаются к очистке основной территории закрепленных за муниципалитетами участков пляжей.

РНанее президент РФ Владимир Путин поручил максимально быстро убрать мазут со дна Чёрного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».