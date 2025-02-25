Повторные выбросы мазута зафиксированы на 11 пляжах Кубани
Новые выбросы фрагментов мазута зафиксированы на 11 пляжах Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Отмечается, что незначительные выбросы фракций нефтепродуктов были выявлены после прошедшего в ночь с 24 на 25 февраля шторма.
«Выбросы... зафиксировали команды Калининского, Лабинского, Апшеронского, Новокубанского, Выселковского, Тимашевского, Красноармейского, Славянского, Белореченского, Успенского районов и Краснодара», - говорится в сообщении.
В оперштабе добавили, что в первую очередь убираются новые выбросы, после чего команды городов и районов Кубани возвращаются к очистке основной территории закрепленных за муниципалитетами участков пляжей.
РНанее президент РФ Владимир Путин поручил максимально быстро убрать мазут со дна Чёрного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru