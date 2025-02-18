Минтранс разработает меры против разлива мазута в Керченском проливе
Минтранс до конца февраля подготовит предложения по предотвращению разлива мазута из затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина.
По словам Савельева, меры будут касаться носовой части танкера «Волгонефть-239», а также кормовой и носовой частей танкера «Волгонефть-212», потерпевших крушение 15 декабря 2024 года во время шторма. В результате аварии в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, что привело к загрязнению черноморского побережья Краснодарского края и побережья Крыма.
10 января произошел новый выброс мазута из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань. За три дня основную часть нефтепродуктов собрали, после чего было выкачано более 1,4 тысячи тонн мазута, а специалисты приступили к демонтажу поврежденной части судна.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера, а в прибрежных регионах Крыма — режимы техногенной ЧС разного уровня. В Севастополе с 24 января действует режим ЧС федерального характера, передает «Радиоточка НСН».
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