Минтранс разработает меры против разлива мазута в Керченском проливе

Минтранс до конца февраля подготовит предложения по предотвращению разлива мазута из затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина.

По словам Савельева, меры будут касаться носовой части танкера «Волгонефть-239», а также кормовой и носовой частей танкера «Волгонефть-212», потерпевших крушение 15 декабря 2024 года во время шторма. В результате аварии в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, что привело к загрязнению черноморского побережья Краснодарского края и побережья Крыма.