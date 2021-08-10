Минприроды предложил ввести межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и Якутии

Минприроды России и Рослесхоз предложили ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области из-за лесных пожаров, говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что обстановка с лесными пожарами остается крайне напряженной, показатели горимости превысили прошлогодние значения, так как площадь пожаров увеличилась до 7,8 миллионов гектар.

В Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров

При этом в ведомстве отметили, что 78% площадей пожаров в стране приходится на Якутию, а общая площадь пожаров в Иркутской области уже превысила 123 тысячи гектаров.

Накануне Владимир Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии и подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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ФОТО: 38.mchs.gov.ru
ТЕГИ:Иркутская ОбластьЯкутияПожары
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