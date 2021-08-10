Минприроды предложил ввести межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и Якутии

При этом в ведомстве отметили, что 78% площадей пожаров в стране приходится на Якутию, а общая площадь пожаров в Иркутской области уже превысила 123 тысячи гектаров.

Накануне Владимир Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии и подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

