Минприроды предложил ввести межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и Якутии
Минприроды России и Рослесхоз предложили ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области из-за лесных пожаров, говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что обстановка с лесными пожарами остается крайне напряженной, показатели горимости превысили прошлогодние значения, так как площадь пожаров увеличилась до 7,8 миллионов гектар.
При этом в ведомстве отметили, что 78% площадей пожаров в стране приходится на Якутию, а общая площадь пожаров в Иркутской области уже превысила 123 тысячи гектаров.
Накануне Владимир Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии и подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
- Трое россиян погибли при наводнении в Германии
- Инспекторы ФАС проверяют ЦУМ из-за подозрений в ценовом сговоре
- Пожар вспыхнул в цирке Саратова. Видео
- Россельхознадзор разрешил ввозить в РФ яблоки из Азербайджана
- Минприроды предложил ввести межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и Якутии
- Против экс-руководителей ФБК и «Штабов Навального» возбудили уголовное дело
- Россия и Белоруссия перейдут на сниженные роуминговые тарифы с 1 сентября
- Аналитики рассказали о ценах на школьные товары в России
- Кабаева уличила судей в подтасовке оценки гимнастки Авериной в Токио
- Степашин оценил степень износа коммунальной инфраструктуры в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru