Последний пролёт надвинут на левой автомобильной части Крымского моста

Как уточнил Хуснуллин, в марте должны завершиться все операции по восстановлению автомобильной части моста, после чего движение легкового транспорта и автобусов будет запущено в полном объёме.

Ремонт Крымского моста начался после теракта 8 октябре 2022 года. В результате подрыва фуры со взрывчаткой произошло обрушение двух автомобильных пролетов. Пострадала также железнодорожная часть моста. Её должны восстановить до середины лета.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», власти Крыма намерены включить ущерб от подрыва моста в сумму иска к Украине.

