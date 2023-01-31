Последний пролёт надвинут на левой автомобильной части Крымского моста
Последний, четвертый пролёт окончательно установлен на левой автомобильной части Крымского моста. Сегодня рабочие успешно выполнили операцию надвижки конструкции, объявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
По оценке вице-премьера, мостовики благодаря полученному ранее опыту всё сделали «очень слаженно и оперативно». Так, операция по «надвижке» новых пролетов левой стороны транспортного перехода заняла по времени 6,5 часа. Это почти в два раза меньше по сравнению с той же работой на правой стороне.
Как уточнил Хуснуллин, в марте должны завершиться все операции по восстановлению автомобильной части моста, после чего движение легкового транспорта и автобусов будет запущено в полном объёме.
Ремонт Крымского моста начался после теракта 8 октябре 2022 года. В результате подрыва фуры со взрывчаткой произошло обрушение двух автомобильных пролетов. Пострадала также железнодорожная часть моста. Её должны восстановить до середины лета.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», власти Крыма намерены включить ущерб от подрыва моста в сумму иска к Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+5 792 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+6 102 / сут.
- Тело утонувшей в реке девочки найдено в Подмосковье
- Последний пролёт надвинут на левой автомобильной части Крымского моста
- Кулеба: Запад передаст Украине до 140 танков
- Путин и Пашинян перекрытие Лачинского коридора
- Игорь Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии
- Саакашвили обвинил соратников и руководство России в своем аресте
- Метеоролог рассказал о погоде в Москве в начале февраля
- В Британии рассказали об обучении 50 тысяч украинских военных
- СМИ: ЧВК «Вагнер» разрабатывает «роевые дроны»
- OnlyFans восстановил работу в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru