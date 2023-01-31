Глава военной разведки Украины заявил о непричастности к атакам на Россию
Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов отрицает, что за атаками на Крымский мост и российские военные аэродромы стоят украинские спецслужбы.
Согласно данным газеты Washington Post, глава военной разведки Украины также сообщил, что следует ждать еще атак и что «у Украины есть агенты, работающие на территории России».
Ранее, 12 октября прошлого года, в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ сообщили, что ГУР минобороны Украины и его глава Кирилл Буданов организовали теракт на Крымском мосту, произошедший 8 октября. Российский лидер Владимир Путин тогда заявил, что страна будет давать жесткий ответ на терроризм Киева, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+5 792 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+6 102 / сут.
- Лавров заявил о решении подключить Иран к контактам с Турцией и Сирией
- Путин поручил Госдуме ускорить принятие проекта об обезличивании личных данных
- Марочко: На Украине решают, какой город лучше оставить
- Экс-замглавы Минобороны Британии призвал отправить войска НАТО на Украину
- В Минздрав РФ поданы документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей
- Саакашвили переводят в реанимацию в критическом состоянии
- Reuters: Международная федерация журналистов инициировала исключение союза журналистов России
- СМИ: число жертв взрыва в мечети в Пакистане увеличилось до 95
- Пригожин предложил читателям CNN вступить в ряды ЧВК «Вагнер»
- Венгрия считает Эрдогана достойным Нобелевской премии мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru