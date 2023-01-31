Глава военной разведки Украины заявил о непричастности к атакам на Россию

Согласно данным газеты Washington Post, глава военной разведки Украины также сообщил, что следует ждать еще атак и что «у Украины есть агенты, работающие на территории России».

Ранее, 12 октября прошлого года, в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ сообщили, что ГУР минобороны Украины и его глава Кирилл Буданов организовали теракт на Крымском мосту, произошедший 8 октября. Российский лидер Владимир Путин тогда заявил, что страна будет давать жесткий ответ на терроризм Киева, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

