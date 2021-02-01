После несогласованной акции в Челябинске возбуждено уголовное дело

По данным местных СМИ, участники акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Челябинске выходили на проезжую часть улицы Энгельса, блокировав проезд автомобилей и мешая пешеходам. Возник транспортный коллапс, передает Ura.ru.

По данным уполномоченного по правам человека в регионе Юлии Сударенко, в мероприятии приняли участие около тысячи человек, 128 были задержаны.

По данным «ОВД-инфо» на 18:32 (мск) воскресенья, в российских городах были задержаны 4132 участников акций в поддержку Навального.

