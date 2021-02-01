После несогласованной акции в Челябинске возбуждено уголовное дело

Правоохранители в Челябинске возбудили уголовное дело о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения после проведения в воскресенье несогласованной акции. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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По данным местных СМИ, участники акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Челябинске выходили на проезжую часть улицы Энгельса, блокировав проезд автомобилей и мешая пешеходам. Возник транспортный коллапс, передает Ura.ru.

По данным уполномоченного по правам человека в регионе Юлии Сударенко, в мероприятии приняли участие около тысячи человек, 128 были задержаны.

По данным «ОВД-инфо» на 18:32 (мск) воскресенья, в российских городах были задержаны 4132 участников акций в поддержку Навального.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МВД РФЧелябинск
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