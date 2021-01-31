В России более 4000 задержанных на акциях протеста
В российских городах задержали 4132 участников акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает 31 января «ОВД-инфо».
Данные собраны на 18:32 (мск). Задержания прошли в 86 городах России.
Больше всего задержанных в Москве (1220) и Санкт-Петербурге (890).
По данным издания, около 80 журналистов также задержали силовики в ходе протестных акций.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена проверить достоверность материалов о применении силовиками электрошокеров против протестующих.
31 января в России состоялась вторая крупномасштабная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного по решению суда. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. Власти страны не согласовали акции на фоне пандемии коронавируса и признают их незаконными.
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