Посетителей столичных ТРЦ оштрафуют за нарушение масочного режима

Он уточнил, что в среду, 7 октября, было составлено 53 административных протокола. Проверка проводились в трех торговых центрах: «Хорошо!», «Гагаринский» и «Океания».

За каждое нарушение предусмотрен штраф 4 тысячи рублей.

Контроль за соблюдением масочного режима был усилен с 28 сентября на станциях Московского метрополитена.



