Посетителей столичных ТРЦ оштрафуют за нарушение масочного режима

Столичная полиция, проведшая совместно с сотрудниками объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) рейды в торговых центрах, выявила посетителей, которые нарушали масочный режим. Эти граждане будут оштрафованы, сообщил начальник отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД РФ по Донскому району Москвы Виталий Голота.

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Он уточнил, что в среду, 7 октября, было составлено 53 административных протокола. Проверка проводились в трех торговых центрах: «Хорошо!», «Гагаринский» и «Океания».

За каждое нарушение предусмотрен штраф 4 тысячи рублей.

Контроль за соблюдением масочного режима был усилен с 28 сентября на станциях Московского метрополитена.


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ФОТО: pixabay.com
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