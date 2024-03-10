Поселок Горьковский Белгородской области атаковали дроны-камикадзе
Поселок Горьковский Грайворонского городского округа атаковали три украинских дрона, никто не пострадал, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Поселок Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке трех дронов-камикадзе со стороны ВСУ. Два дрона успели сбить в воздухе, один влетел в частный жилой дом. Слава Богу, никто не пострадал», - отметил глава региона.
По данным Гладкова, в результате ЧП дом, в который врезался беспилотник, пострадал внутри, также выбиты окна. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Белгородской области.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке двух дронов на Яковлевский городской округ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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