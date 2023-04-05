Порядка 4 млн «квадратов» недвижимости построили в Москве с начала 2023 года

За счет бюджета столицы и инвесторов было построено и сдано в эксплуатацию 152 объекта различного назначения суммарной площадью порядка 4 млн «квадратов» (из них 1,9 млн квадратных метров приходится на жилые дома) в Москве с января по март 2023 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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Он также отметил значительный вклад девелоперов в строительство. Так, благодаря им было построено 2,9 млн «квадратов» недвижимости, в том числе более 1,5 млн квадратных метров жилья.

Всего, по словам Бочкарева, планируется ввести в эксплуатацию около 8,5 млн «квадратов» столичной недвижимости в 2023 году. Следовательно, уже за три месяца застройщикам удалось выполнить порядка половины годового плана. Если такая тенденция сохранится и впредь, план будет перевыполнен, как и в предыдущие годы, подчеркнул заммэра.

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ФОТО: РИА Новости
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