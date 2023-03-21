Более 2,5 тысячи москвичей начали переезд в новые квартиры с начала года
Более 2,5 тысячи человек из 11 домов старого жилого фонда начали переезжать в новостройки, которые находятся в Северном, Юго-Восточном, Южном округах и Зеленограде. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что наблюдаются рекордные темпы переселения москвичей с 2017 года, когда началась программа реновации. По словам Бочкарева, стали сокращаться сроки строительства домов, снизились административные барьеры для застройщиков, а ведомства, курирующие программу, работают слаженно.
Кроме того, заммэра подчеркнул, что жители стали более активно вовлекаться в процесс переселения: появился интерес к программе, как возможность улучшить собственные жилищные условия. Бочкарев добавил, что за весь период действия программы в столице начато переселение почти 110 тысяч жителей из 649 домов.
В свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что программа реализуется в 122 столичных районах. При этом, по его словам, в 6 районах реновация закончена или уже почти завершена: Мосрентген, Северный, Сосенское и Молжаниново, Ясенево, а также Северное Медведково.
Со своей стороны, декан факультета городского и регионального развития ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что программа реновации не только градостроительная, но также и социальная. Он указал, что программа формирует совершенно иную городскую среду с более высокими стандартами.
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