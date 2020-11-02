Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 33 регионах

Рост заболеваемости коронавирусной инфекции наблюдется в 33 регионах России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также она отметила, что в 19-ти он замедляется, а в двух ситуация с COVID-19 улучшается.

А ранее стало известно, что за минувшие сутки в Санкт-Петербурге было зафиксировано 923 новых случая заражения корнавирусной инфекцией. Это является антирекордом с начала эпидемии, подчеркивает RT.

Стало известно, откуда в Россию привозят коронавирус

В общей сложности в России за минувшие сутки выявлены 18 257 новых инфицированных. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Cкончались 238 пациентов с COVID-19, а выписаны из больниц 10 360 человек, у которых ранее был диагностировал коронавирус, напоминает Свободная пресса.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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