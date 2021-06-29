Попова попросила Мишустина поддержать запрет массовых мероприятий в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать проект постановления о запрете массовых мероприятий в России, сообщает ТАСС.

По её словам, в подготовленном ведомством документе, который касается в том числе политических мероприятий, указаны уже не рекомендации, а требования по соблюдению всех правил.

Попова отметила, что массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов РФ, несмотря на чётко определенные рекомендации.

«Политические мероприятия в закрытых помещениях проводятся... без масок, без соблюдения социальной дистанции. Все это транслируют наши видеоканалы... это неправильно», - отметила Попова.

Выступая на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией глава Роспотребнадзора уточнила, что в настоящее время подобный запрет действует в 68 субъектах страны, а в 65 регионах введены ограничения для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Ранее Попова заявила, что в России зафиксирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «Дельта плюс».

