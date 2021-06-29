Попова: В России зафиксирован штамм «Дельта плюс»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам во вторник, что в России зафиксирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «Дельта плюс».

«По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант "Дельта плюс"», - сказала Попова.

Она уточнила, что новым штаммом заразилась женщина, которая перенесла заболевание в легкой форме.

25 июня замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко сообщила, что в России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Дельта плюс».

По ее словам, пока это единственный случай в стране и, скорее всего, завозной.

Новую разновидность коронавируса «Дельта» обнаружили в конце марта в Индии. Специалисты ранее уже заявляли, что этот штамм гораздо более заразный, чем обычный. А на этой неделе в трех индийских штатах был выявлен штамм «Дельта плюс».

