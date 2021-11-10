Полпред в УрФО Якушев: Система QR-кодов — это надолго

Отмены системы QR-кодов в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев в ходе встречи с представителями региональных правительств и Роспотребнадзора.

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«Надо понимать, что система QR-кодов — это надолго. И чем быстрее и организованнее мы подстроимся под новую реальность, тем эффективнее пройдем этот период и тем быстрее сможем сформировать коллективный иммунитет», — цитирует полпреда Ura.ru.

Якушев добавил, что необходимость использования QR-кодов сказывается на бизнесе округа. Полпред призвал региональные власти к «постоянному диалогу» с предпринимателями, чтобы разъяснять бизнесу принципы правильной организации пропускной системы.

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ФОТО: пресс-служба Минстроя
ТЕГИ:КоронавирусВладимир Якушев
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