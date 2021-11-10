Полпред в УрФО Якушев: Система QR-кодов — это надолго

«Надо понимать, что система QR-кодов — это надолго. И чем быстрее и организованнее мы подстроимся под новую реальность, тем эффективнее пройдем этот период и тем быстрее сможем сформировать коллективный иммунитет», — цитирует полпреда Ura.ru.

Якушев добавил, что необходимость использования QR-кодов сказывается на бизнесе округа. Полпред призвал региональные власти к «постоянному диалогу» с предпринимателями, чтобы разъяснять бизнесу принципы правильной организации пропускной системы.

