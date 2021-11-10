СМИ: В России рассматривают возможность введения QR-кодов в самолетах и поездах

Систему проверки QR-кодов на транспорте могут ввести в России, ограничения коснутся в том числе самолетов и железнодорожного транспорта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В Кремле не обсуждают введение QR-кодов в самолетах и поездах

По данным издания, в профильных министерствах и транспортных компаниях идет обсуждение технических возможностей проверки у граждан QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. Ввести такие меры могут при ухудшении эпидемической обстановки.

Источники в транспортной отрасли подтвердили сбор предложений о введении QR-кодов от федеральных структур, Госдумы и Совета Федерации. Планируется, что он завершится к 15 ноября, затем ведомства примут решение, отмечает телеканал «360».

В свою очередь, компания «РЖД» подтвердила, что введение ограничений обсуждается в правительстве, однако окончательной позиции по этому вопросу нет.

Согласно одному из сценариев, QR-коды на транспорте будут внедрять постепенно, начав с авиации. Ограничения могут быть введены после новогодних праздников, отмечает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТранспортКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры