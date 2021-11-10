СМИ: В России рассматривают возможность введения QR-кодов в самолетах и поездах
Систему проверки QR-кодов на транспорте могут ввести в России, ограничения коснутся в том числе самолетов и железнодорожного транспорта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, в профильных министерствах и транспортных компаниях идет обсуждение технических возможностей проверки у граждан QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. Ввести такие меры могут при ухудшении эпидемической обстановки.
Источники в транспортной отрасли подтвердили сбор предложений о введении QR-кодов от федеральных структур, Госдумы и Совета Федерации. Планируется, что он завершится к 15 ноября, затем ведомства примут решение, отмечает телеканал «360».
В свою очередь, компания «РЖД» подтвердила, что введение ограничений обсуждается в правительстве, однако окончательной позиции по этому вопросу нет.
Согласно одному из сценариев, QR-коды на транспорте будут внедрять постепенно, начав с авиации. Ограничения могут быть введены после новогодних праздников, отмечает «Свободная пресса».
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