Полпред президента объяснил популярность Фургала «популизмом»

Популярность бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала у жителей региона и митинги в его защиту связаны с его хорошими ораторскими способностями и популизмом. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, есть те, кто хорошо работает, а есть те, кто хорошо говорит.

«Господин Фургал выступал хорошо - он говорил людям те вещи, которые от него ждали», - заявил Трутнев журналистам во Владивостоке.