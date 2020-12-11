Полпред президента объяснил популярность Фургала «популизмом»
Популярность бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала у жителей региона и митинги в его защиту связаны с его хорошими ораторскими способностями и популизмом. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
По его словам, есть те, кто хорошо работает, а есть те, кто хорошо говорит.
«Господин Фургал выступал хорошо - он говорил людям те вещи, которые от него ждали», - заявил Трутнев журналистам во Владивостоке.
Вице-премьер рассказал о яхте «Виктория», принадлежащей краевому правительству и выставленной на торги по цене свыше 60 млн рублей. По словам Трутнева, торги в конце концов бил аннулированы из-за отсутствия предложений на покупку.
«Он (Фургал) говорил - яхта у губернатора была - продам. Чиновники надоели - сокращу чиновников и заработную плату», - сказал Трутнев, добавив, что в результате яхта не продана, с сокращением чиновников тоже не все в порядке.
Полпред добавил, что по Комсомольску-на-Амуре сорвано строительство всех объектов, защитная дамба не строится, Дворец самбо - провалены сроки, передает «Интерфакс».
По мнению Трутнева, Фургал говорил людям то, что они хотели слышать и массовые акции в его защиту стали реакцией на происходящее.
Сергей Фургал был задержан летом по делу о серии убийств бизнесменов. Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста Сергея Фургала до 9 марта, сообщает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+27 927 / сут.
Умерли
45 280+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+25 877 / сут.
- Полпред президента объяснил популярность Фургала «популизмом»
- Половина россиян нашла что-то хорошее в 2020 году
- Рестораторы Санкт-Петербурга отказались от «Карты сопротивления» после встречи с администрацией
- Журнал Time определил «стражей года»
- Sanofi заявила об отсрочке разработки вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru