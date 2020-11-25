Полиция Барнаула задержала «жителя СССР» за отказ надеть маску
Местный житель Барнаула вызвал полицию после того, как ему отказали в обслуживании в торговом центре из-за отсутствия медицинской маски в период пандемии. Он был задержан полицейскими. Об этом пишет «Интерфакс».
Приехавшие по месту вызова полицейские сообщили мужчине, что он нарушает требования указа губернатора края. После отказа надеть маску посетителя торгового центра доставили в отдел полиции и составили в его отношении административный протокол по статье о невыполнении правил поведения при ЧС (ст. 20.6.1 КоАП РФ).
Отказавшийся надеть маску мужчина опубликовал видео, в котором заявляет полицейским, что не знает и не желает знать указа губернатора, «так как родился в СССР и подчиняется законам СССР».
Ранее в Барнауле сотрудники правоохранительных органов задержали 17 пассажиров трамвая, которые массово отказались надевать маски в транспорте. В результате движение было заблокировано. Позже мэрия сообщила, что из-за простоев муниципальные транспортные предприятия потеряли за несколько дней 50 тысяч рублей дохода.
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