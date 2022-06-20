Политолог назвал решение Литвы о транспортной блокаде Калининграда поводом для войны

Как отметил эксперт, решение Вильнюса «самоубийственное» и является готовым поводом для объявления войны, пишет Газета.ру.

«Международное право однозначно гарантирует любому государству доступ к своему эксклаву, трактуя любое препятствование осуществлению этого права, как агрессию», — подчеркнул Ищенко.

По мнению политолога, союзники Литвы «сделают вид, что ничего не случилось», поскольку РФ также имеет доступ к Калининграду по морю.

Ранее Вильнюс прекратил транзит товаров, попавших под санкции Евросоюза и следовавших из РФ в Калининградскую область и в обратном направлении. Меры коснулись почти половины ввозимых в регион грузов. Власти Калининградской области назвали запрет грубейшим нарушением протоколов по вступлению Прибалтики в ЕС и правил свободного транзита, а также потребовали разъяснений от Еврокомиссии, пишет Ura.ru.

