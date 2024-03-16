Погибли двое белгородцев после ударов снарядов РСЗО «Вампир»

В числе погибших - мужчина и женщина. Также есть пострадавшие.



«К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте. За жизнь ее сына борются медики - у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки», – отметил глава региона.

По данным Гладкова, еще у двоих мужчин зафиксированы закрытые черепно-мозговые травмы. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Пострадавших лечат в городской больнице №2 Белгорода.



В результате атаки в областном центре повреждены окна и остекления балконов в семи многоквартирных домах, двух социальных и двух хозяйствующих объектах. По предварительным данным, повреждено 15 автомобилей.



Также зафиксированы разрушения в поселке Дубовое Белгородского района – шести жилых домов, в поселках Северный и Разумное – по одному частному домовладению и по одному автомобилю. Гладков также сообщил о небольших повреждениях ТЦ «Сити Молл» в Белгороде.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» уничтожили над территорией Белгородской области. Реактивные снаряды были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».





