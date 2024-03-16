Погибли двое белгородцев после ударов снарядов РСЗО «Вампир»
После ударов реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир», восемь из которых, по данным Минобороны РФ, уничтожили на подлете к Белгороду, погибли двое жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 16 марта.
В числе погибших - мужчина и женщина. Также есть пострадавшие.
«К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте. За жизнь ее сына борются медики - у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки», – отметил глава региона.
По данным Гладкова, еще у двоих мужчин зафиксированы закрытые черепно-мозговые травмы. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Пострадавших лечат в городской больнице №2 Белгорода.
В результате атаки в областном центре повреждены окна и остекления балконов в семи многоквартирных домах, двух социальных и двух хозяйствующих объектах. По предварительным данным, повреждено 15 автомобилей.
Также зафиксированы разрушения в поселке Дубовое Белгородского района – шести жилых домов, в поселках Северный и Разумное – по одному частному домовладению и по одному автомобилю. Гладков также сообщил о небольших повреждениях ТЦ «Сити Молл» в Белгороде.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» уничтожили над территорией Белгородской области. Реактивные снаряды были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Погибли двое белгородцев после ударов снарядов РСЗО «Вампир»
- Третий Patriot за неделю: Россия уничтожает оружие ВСУ
- ПВО уничтожила два дрона ВСУ над Белгородской областью
- Захарова: США готовили много фейков накануне президентских выборов
- Над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО «Вампир»
- Ракеты и беспилотники: Украина атакует три приграничных региона и Самарскую область
- В Брянской области уничтожили украинский БПЛА «Стриж»
- В Сызрани загорелся нефтеперерабатывающий завод
- ВС России ударом авиабомбы уничтожили до 300 боевиков «Кракена»
- В сектор Газа сбросили с воздуха 140 коробок с гумпомощью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru