Погиб мужчина после обстрела ВСУ по деревне Алексеевка Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели жителя села Алексеевка Глушковского района. В результате 40 прилетов со стороны Украины в селе пострадали жилые дома, соцобъекты и административные здания. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
«Сегодня со стороны Украины несколько раз обстреляно село Алексеевка Глушковского района. Насчитано около 40 прилетов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», - написал Старовойт.
По его данным, после обстрела «пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания». Также повреждена линия электропередачи. Энергетики начнут восстановительные работы, как только станет безопасно. Губернатор Курской области заверил жителей, что власти окажут помощь в ремонте поврежденного имущества.
Ранее украинская сторона обстреляла село Олешня в Суджанском районе Курской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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