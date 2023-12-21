Минобороны: в Курской области сбит украинский беспилотник
Силы противовоздушной обороны пресекли попытку Украины атаковать с помощью беспилотника, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram.
Попытка атаки пресечена около 22:00 мск. Киев пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», - уточнили в ведомстве.
Утром 21 декабря украинский беспилотник самолетного типа уничтожили в Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, противник пытался атаковать объекты в Суражском районе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru