Поезд-музей Победы впервые проехал по Крымскому мосту

Передвижной музей "Поезд Победы" переехал Керченский пролив по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прямую трансляцию движения поезда-музея, которую ведет телеканал "Крым 24".

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Как сообщает агентство со ссылкой на секретаря крымского отделения проекта "Год памяти и славы" Евгения Костылева, в Керчи экспозиция продержится два дня, затем поезд отправится в Севастополь и вернется в Москву.

После технической проверки музей отправится по Транссибу во Владивосток. Первые экскурсии на поезд в Керчи проведут утром во вторник с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее НСН писала о том, что 23 октября на Белорусском вокзале в Москве начнется всероссийский маршрут поезда-музея, созданного в рамках комплекса мероприятий Года памяти и славы 2020.


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ФОТО: Проект «Поезд Победы»
ТЕГИ:КрымПобедаПоездМузей
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