Поезд-музей Победы впервые проехал по Крымскому мосту

Как сообщает агентство со ссылкой на секретаря крымского отделения проекта "Год памяти и славы" Евгения Костылева, в Керчи экспозиция продержится два дня, затем поезд отправится в Севастополь и вернется в Москву.

После технической проверки музей отправится по Транссибу во Владивосток. Первые экскурсии на поезд в Керчи проведут утром во вторник с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее НСН писала о том, что 23 октября на Белорусском вокзале в Москве начнется всероссийский маршрут поезда-музея, созданного в рамках комплекса мероприятий Года памяти и славы 2020.



