Поезд-музей, посвященный 75-летию Победы, отправится по городам РФ 23 октября

23 октября на Белорусском вокзале в Москве начнется всероссийский маршрут поезда-музея, созданного в рамках комплекса мероприятий Года памяти и славы 2020.

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Как сообщают создатели проекта, маршрут разделен на две части, первая из которых будет повторять линию фронта, а вторая пройдет по транссибирской магистрали. Поезд-музей посетит Псков, Санкт-Петербург, Мурманск, Волгоград, Смоленск, Севастополь и ряд других городов, внесших свой вклад в Победу. Обратно передвижной музей вернется в начале 2021 года.

Глава РЖД Олег Белозеров отметил, что компания приложит усилия для привлечения на выставку поезда-музея максимального числа посетителей. Организаторы мероприятия, в свою очередь, подчеркивают, что иммерсивная выставка, посвященная военной тематике и представляющая реалистичные сцены-инсталляции, имеет возрастной ценз 12+.

22 октября выставку в поезде посетили студенты и школьники Москвы. Организаторами акции являются Министерство науки и высшего образования и "РЖД". Авторами экспозиции стали члены историко-художественной группа из Санкт-Петербурга "Невский баталист".

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ФОТО: Проект «Поезд Победы»
ТЕГИ:МузейПоездПобеда
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