В Калифорнии эвакуируют более пяти тысяч человек из-за лесных пожаров
Власти американского штата Калифорния объявили об эвакуации более пяти тысяч человек из-за сильных лесных пожаров, пишет газета The New York Times.
В местной пожарной службе заявили о неконтролируемом лесном пожаре в южной части штата. Огонь стремительно распространяется и угрожает жилым постройкам, отметили в ведомстве.
Возгорание началось в четверг в окрестностях города Хайленд. Ситуация осложняется засушливой погодой, что может привести к возникновению новых пожаров.
Ранее вы бразильском штате Сан-Пауло загорелись плантации сахарного тростника. Огонь распространился на площади 50 тысяч квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Калифорнии эвакуируют более пяти тысяч человек из-за лесных пожаров
- Шольц заявил о необходимости ускорить завершение конфликта на Украине
- Умер заслуженный артист России Генрих Вавилов
- Guardian: Илон Маск может стать первым в мире триллионером
- Два человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе Уфа - Оренбург
- Адвокат: рэпера Моргенштерна не выдадут России в случае объявления в розыск
- В Московской области задержали домогавшегося ребенка мигранта
- Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» собрал в прокате более 200 млн рублей
- Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
- На заводе «Автоваз» загорелась формовочная линия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru