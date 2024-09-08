В Калифорнии эвакуируют более пяти тысяч человек из-за лесных пожаров

Власти американского штата Калифорния объявили об эвакуации более пяти тысяч человек из-за сильных лесных пожаров, пишет газета The New York Times.

Минувшее лето в Северном полушарии стало самым жарким в истории

В местной пожарной службе заявили о неконтролируемом лесном пожаре в южной части штата. Огонь стремительно распространяется и угрожает жилым постройкам, отметили в ведомстве.

Возгорание началось в четверг в окрестностях города Хайленд. Ситуация осложняется засушливой погодой, что может привести к возникновению новых пожаров.

Ранее вы бразильском штате Сан-Пауло загорелись плантации сахарного тростника. Огонь распространился на площади 50 тысяч квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Лесные ПожарыКалифорнияСША

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