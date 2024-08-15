В Греции во время лесного пожара сгорели 78 домов
Почти 80 домов сгорели при масштабном лесном пожаре в области Аттика в Греции 11-13 августа. Об этом пишет газета Naftemporiki со ссылкой на главное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Ведомство провело экспертную оценку состояния инфраструктуры в пострадавших районах и установило, что 78 домов непригодны для жилья. Около половины строений подлежат сносу. Власти Греции выделят пострадавшим от пожаров муниципалитетам Аттики субсидию в 4,7 млн евро для ликвидации ущерба.
В результате последних пожаров в Аттике сгорели около 10 тысяч гектаров леса. При этом за последние восемь лет в области сгорели 45 тысяч гектаров — около 37% — лесной площади.
Ранее стало известно, что в регионе выгорела территория площадью свыше 100 квадратных километров, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru