В Греции во время лесного пожара сгорели 78 домов

Почти 80 домов сгорели при масштабном лесном пожаре в области Аттика в Греции 11-13 августа. Об этом пишет газета Naftemporiki со ссылкой на главное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ведомство провело экспертную оценку состояния инфраструктуры в пострадавших районах и установило, что 78 домов непригодны для жилья. Около половины строений подлежат сносу. Власти Греции выделят пострадавшим от пожаров муниципалитетам Аттики субсидию в 4,7 млн евро для ликвидации ущерба.

В результате последних пожаров в Аттике сгорели около 10 тысяч гектаров леса. При этом за последние восемь лет в области сгорели 45 тысяч гектаров — около 37% — лесной площади.

Ранее стало известно, что в регионе выгорела территория площадью свыше 100 квадратных километров, напоминает РЕН ТВ.

