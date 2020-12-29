Подмосковье заняло первую строчку Национального туристического рейтинга по итогам 2020 года
Подмосковье заняло первую строчку Национального туристического рейтинга по итогам 2020 года.
Рейтинг составлен журналом о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».
Вероятно, это связано с пандемией и ростом интереса к загородным отелям. Тем более, что число отелей в регионе за 9 месяцев выросло на 74%, сообщает «Радио1».
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, что в 2020 году появился новый вид отдыха - в связи с переводом на удаленную работу появились люди, которые уезжали путешествовать на выходные дни.
Также она добавила, что в 2020 году снижения потока иностранных туристов в России составило более 90% - с 5,1 миллиона туристов до 326 тысяч, причем основная их часть пришлась на первый квартал.
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