Подмосковье оценивает ущерб от прошедшего накануне ливня
В пяти городах Московской области – деревьев в Клину, Ленинском, Жуковском, Чехове и Электрогорске – из-за сильного ливня повалены пятнадцать деревьев, также в результате разгула стихии повреждены пять автомобилей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Кроме того, в 13 населенных пунктах Подмосковья произошло отключение электроснабжения, сейчас оно восстановлено. Данных о подтоплениях, пострадавших и погибших не поступало.
Напомним, минувшей ночью в столичном регионе прошел сильный ливень. Из-за этого в трёх московских аэропортах было задержано или отменено более 50 рейсов, отмечает RT.
А ранее научный руководитель Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ряде регионов России. По его словам, об их вероятности можно судить по холодным воздушным массам, которые идут через Урал, через Поволжье с севера. Кроме того, в большинстве северокавказских республик прогнозируется сильный дождь, гроза, град и подъём уровня воды горных рек.
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