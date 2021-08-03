Подмосковье оценивает ущерб от прошедшего накануне ливня

В пяти городах Московской области – деревьев в Клину, Ленинском, Жуковском, Чехове и Электрогорске – из-за сильного ливня повалены пятнадцать деревьев, также в результате разгула стихии повреждены пять автомобилей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Кроме того, в 13 населенных пунктах Подмосковья произошло отключение электроснабжения, сейчас оно восстановлено. Данных о подтоплениях, пострадавших и погибших не поступало.

Напомним, минувшей ночью в столичном регионе прошел сильный ливень. Из-за этого в трёх московских аэропортах было задержано или отменено более 50 рейсов, отмечает RT.