Синоптики предупредили Москву о неделе дождей

Западные циклоны будут атаковать столицу в выходные и в начале следующей недели, дождя не ожидается только в субботу, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сегодняшние дожди сегодня же и закончатся, где-то в районе 18-19 часов. Суббота у нас будет замечательной, хороший, солнечный день с температурой порядка 25-27 градусов. В воскресенье опять дождь, потому что у нас фронтальные разделы с запада периодически, с перерывом в сутки накатывают и поэтому такая чересполосица идет погодная: один день без дождя, один день с дождем. Циклоны, которые идут на северо-запад, все-таки окажут влияние на всю северо-западную половину европейской территории страны. То есть, начало августа у нас будет более дождливое, чем июль. Первая пятидневка практически ежедневно будет с дождями», - рассказал Шувалов.

При этом, по его словам, пятничный дождь из столицы уйдет на восток, но самый сильный «удар» циклона придется на западные регионы, обильные осадки накроют Питер уже в выходные.