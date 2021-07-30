Синоптики предупредили Москву о неделе дождей
А вот черноморским курортам России повезло - там сухо и умеренно жарко, дал прогноз руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов
Западные циклоны будут атаковать столицу в выходные и в начале следующей недели, дождя не ожидается только в субботу, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Сегодняшние дожди сегодня же и закончатся, где-то в районе 18-19 часов. Суббота у нас будет замечательной, хороший, солнечный день с температурой порядка 25-27 градусов. В воскресенье опять дождь, потому что у нас фронтальные разделы с запада периодически, с перерывом в сутки накатывают и поэтому такая чересполосица идет погодная: один день без дождя, один день с дождем. Циклоны, которые идут на северо-запад, все-таки окажут влияние на всю северо-западную половину европейской территории страны. То есть, начало августа у нас будет более дождливое, чем июль. Первая пятидневка практически ежедневно будет с дождями», - рассказал Шувалов.
При этом, по его словам, пятничный дождь из столицы уйдет на восток, но самый сильный «удар» циклона придется на западные регионы, обильные осадки накроют Питер уже в выходные.
«Осадки уйдут на восток, затронут Казань, Нижний Новгород. Там суббота будет дождливой. Что касается западных районов от Москвы, у нас там более пасмурная и более ненастная погода, нежели в центре, потому что здесь и основной циклон, и основные фронтальные разделы, которые подходят с запада, температура там чуть пониже – 22-24 градуса, а дожди поинтенсивнее. Особенно достанется Пскову, Великому Новгороду и Санкт-Петербургу. Там и в выходные кратковременные дожди, ливни, местами грозы, а в понедельник вообще довольно активный циклон выходит из Центральной Европы, и там может быть очень приличный дождь. Тот недостаток влаги, который наблюдался на северо-западе в июле, видимо, в начале августа погода решит восполнить», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Шувалов отметил, что черноморские курорты России ожидает замечательная теплая неделя, дожди практически исключены, температура достигнет 29 градусов.
«Хорошая, курортная погода. Дело в том, что сейчас довольно четко разделилась европейская территория: циклоны оккупировали север, а поле высокого давления оккупировало юг. Поэтому на юге дожди практически исключены, имеется в виду и Черноморское побережье Кавказа, и южный берег Крыма. Замечательная температура, 27-29 градусов тепла, вода – 24-26.Это на ближайшие 4-5 дней», - добавил он.
Необычная для Приморского края и Сахалинской области жаркая погода с температурой выше 30 градусов сохранится до начала следующей недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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