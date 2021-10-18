Подмосковье названо одним из лидеров вакцинации в России

Московская область оказалась в числе лидеров среди регионов в сфере здравоохранения. Подмосковье находится также в первых рядах по темпам вакцинации от коронавируса. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Наши медики работают по всем направлениям, включая COVID-19. Разворачиваем и предлагаем те услуги, которые позволяют спасать жизни граждан. Даже эта история с вакцинацией – понятно, что добровольная, но хочу поблагодарить наших жителей, потому что все осознают, что прививка – это основная возможность сохранить свою жизнь и не подвергать других опасности. Поэтому вакцинируемся очень активно, мы одни из лидеров в этом плане», - отметил губернатор.