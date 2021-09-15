Власти Подмосковья пообещали обеспечить газом 300 тысяч жителей региона
Власти Подмосковья дали обещание обеспечить газом 300 тысяч жителей региона. Это планируют сделать по программе социальной газификации.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, запрос на это у людей огромный: «Мы получили уже 76 тысяч заявок на договор, всего получим 90 тысяч, таким образом, 300 тысяч человек, у которых нет газа в малых населённых пунктах, будут им обеспечены», - отметил Воробьев.
Ранее в Подмосковье предложили многодетным семьям использовать маткапитал для газификации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
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