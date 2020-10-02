Подмосковье назвали лидером России по развитию образования

Московская область стала лидером по переходу к современным форматам обучения, заявил глава комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Алексей Мазуров.

«Сейчас такой переходный момент. Мы должны найти баланс между педагогом-тьютором, наставником и цифровым контентом», - сказал политик.

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Он напомнил, что «Школьный портал» региона вошел в рейтинг 20 лучших мировых образовательных сайтов по посещаемости. Кроме того, работает отдельное приложение портала для смартфонов. В свою очередь, проект «Цифровой колледж Подмосковья» стал самым крупным в России агрегатором онлайн-курсов и практикумов для колледжей.

«В цифровом колледже размещено порядка 800 курсов на выбор. То есть можно посмотреть видеоурок и потом попрактиковаться самому», – сказал «Радио 1» Мазуров.

Он добавил, что Подмосковье ждет успех при создании работоспособной и творческой команды управленцев, высоком качестве учительского корпуса, а также эффективной работе регионального Минобразования.

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ФОТО: pixabay.com
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