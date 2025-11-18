Под Воронежем из-за обломков БПЛА повреждено остекление ТЦ

Остекление торгового центра в Воронежской области было повреждено после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, прошедшей ночью средства ПВО ликвидировали 11 дронов в трех районах Воронежской области.

«По предварительным данным, в одном из районов обломки БПЛА повредили остекление торгового центра», - указал Гусев.

Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении десяти украинских беспилотников в Воронежской области, пишет 360.ru.

