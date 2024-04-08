Под Тюменью ограничили движение по пяти мостам в зоне возможного подтопления
Движение по пяти мостам в зоне возможного подтопления ограничили в Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона.
Уточняется, что в Аромашевском районе закрыли движение по трем мостам через реку Вагай. Также закрыт мост в Голышмановском городском округе и в Ялуторовском районе.
До этого в Тюменской области ввели региональный режим ЧС из-за неблагоприятного прогноза по паводку.
Ранее руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области Ольга Сабуркина в беседе с НСН сообщила о том, что Курган и несколько районов в области могут оказаться в зоне затопления уже 11 апреля из-за резкого увеличения сбросов воды на Каратомарском водохранилище в Казахстане.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru