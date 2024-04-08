Под Тюменью ограничили движение по пяти мостам в зоне возможного подтопления

Уточняется, что в Аромашевском районе закрыли движение по трем мостам через реку Вагай. Также закрыт мост в Голышмановском городском округе и в Ялуторовском районе.

До этого в Тюменской области ввели региональный режим ЧС из-за неблагоприятного прогноза по паводку.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области Ольга Сабуркина в беседе с НСН сообщила о том, что Курган и несколько районов в области могут оказаться в зоне затопления уже 11 апреля из-за резкого увеличения сбросов воды на Каратомарском водохранилище в Казахстане.

