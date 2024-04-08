Течение смыло железобетонный мост в нацпарке «Бузулукский бор» в Оренбуржье

Железобетонный мост через реку Боровка в посёлке Паника в национальном парке «Бузулукский бор» Оренбургской области был смыт течением. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

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Уточняется, что данный мост не только связывал посёлки в центральной части парка, но и обеспечивал прямой проезд в экопарк «Царь-бор», в кемпинг «Шишкин лес», места отдыха «Холодные пруды» и «Озеро Студеное».

«Пострадавших нет», - добавили в пресс-службе.

Ранее очередной прорыв дамбы произошёл в Орске вблизи посёлка Лесоторговый в Оренбургской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Оренбургской области
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