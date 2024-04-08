«Осталось три дня»: Затопление Курганской области связали с водохранилищем в Казахстане

Курган и несколько районов в области могут оказаться в зоне затопления из-за резкого увеличения сбросов воды на Каратомарском водохранилище в Казахстане, сообщила в интервью НСН руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области Ольга Сабуркина.

Глава МЧС РФ Александр Куренков ранее сообщил, что на территории Курганской области прогнозируется неблагоприятная ситуация с паводком.