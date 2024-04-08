«Осталось три дня»: Затопление Курганской области связали с водохранилищем в Казахстане
В Курганской области ждут начало паводка в четверг, по прогнозам, в зону затопления попадут более 60 населенных пунктов с населением 18 тыс. человек, сказала в эфире НСН Ольга Сабуркина.
Курган и несколько районов в области могут оказаться в зоне затопления из-за резкого увеличения сбросов воды на Каратомарском водохранилище в Казахстане, сообщила в интервью НСН руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области Ольга Сабуркина.
Глава МЧС РФ Александр Куренков ранее сообщил, что на территории Курганской области прогнозируется неблагоприятная ситуация с паводком.
«Мы в процессе подготовки, паводок пока еще не пришел. Приход большой воды ожидается с четверга, но это еще не пик. В зоне риска в первую очередь оказываются город Курган, а также Целинный, Звериноголовский, Притобольный, Кетовский и Белозерский муниципальные округа. В настоящее время, согласно прогнозу, в зону затопления попадают 62 населенных пункта, это 4300 жилых домов, более 5 тыс. приусадебных и 600 дачных участков с населением свыше 18 тысяч человек. В 2024 году в Курганской области складывается наиболее сложная паводковая ситуация. В первую очередь, это связано с тем, что Каратомарское водохранилище в Казахстане более чем в 50 раз увеличило количество сбросов», - сказала Сабуркина.
По ее словам, планируется эвакуация людей.
«Сейчас все усилия сосредоточены на проведении превентивных мероприятий, которые позволят снизить последствия возможной ЧС. Здесь существенная роль отводится заблаговременной эвакуации из тех населенных пунктов, которые, по прогнозу, подлежат затоплению и подтоплению. Население оповещается всеми возможными способами, также проводятся берегоукрепительные работы. Ситуация с уровнем воды и количеством подтопленных территорий меняется каждую минуту», - заключила собеседница НСН.
В ряде населенных пунктов Оренбургской области из-за паводка ранее была объявлена частичная эвакуация. В Орске прорвало дамбу, затопило Старый город, часть Нового города и ряд поселков, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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