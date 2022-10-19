Ростуризм: ограничения на турпоездки в Крым и Краснодарский край не вводились
19 октября 202219:41
Ограничения на туристические поездки в Крым и Краснодарский край не вводились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ростуризм.
По данным ведомства, отрасль туризма работает в обычном режиме.
Ранее главы Севастополя, Краснодарского края, Ростовской, Курской и Воронежской областей решили пока не вводить ограничения на фоне объявления в регионах так называемого «среднего уровня реагирования».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 656 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+20 859 / сут.
- Ростуризм: ограничения на турпоездки в Крым и Краснодарский край не вводились
- Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
- Ростуризм: ограничений на посещение курортов юга России нет
- Правительство Трасс покинула глава МВД Браверман
- Пушилин: сделаю всё, чтобы вернуть студентов ДНР с фронта
- Бондарев: из-за введения военного положения отправлять срочников в зону СВО не будут
- Правительство рекомендовало промышленности отказаться от иностранных мессенджеров
- Пушилин назвал закономерным введение военного положения в новых регионах
- Володин заявил, что многодетные отцы освобождены от частичной мобилизации
- Мишустин поручил Силуанова лично проконтролировать выплаты мобилизованным
19 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru