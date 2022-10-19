Ростуризм: ограничения на турпоездки в Крым и Краснодарский край не вводились

Ограничения на туристические поездки в Крым и Краснодарский край не вводились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ростуризм.

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По данным ведомства, отрасль туризма работает в обычном режиме.

Ранее главы Севастополя, Краснодарского края, Ростовской, Курской и Воронежской областей решили пока не вводить ограничения на фоне объявления в регионах так называемого «среднего уровня реагирования».

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ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
ТЕГИ:Ростуризм
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