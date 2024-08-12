Под Белгородом жителей Краснояружского района начали перемещать из-за активности ВСУ

Перемещение в более безопасные места жителей Краснояружского района началось в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в обращении в своем Telegram-канале.

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Губернатор подчеркнул, что на границе района возросла активность ВСУ.

«Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с... угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей... в более безопасные места», — сообщил Гладков.

Ранее в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, напоминает Ura.ru. Аналогичные меры действуют в Брянской и Курской областях.

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