Под Белгородом жителей Краснояружского района начали перемещать из-за активности ВСУ

Губернатор подчеркнул, что на границе района возросла активность ВСУ.

«Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с... угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей... в более безопасные места», — сообщил Гладков.

Ранее в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, напоминает Ura.ru. Аналогичные меры действуют в Брянской и Курской областях.

