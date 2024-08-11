ВСУ атаковали три хутора в Белгородской области

В результате атаки дрона в хуторе Лозовая Рудка пострадал человек. Мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги, сообщил губернатор.

По его словам, в хуторе Климовое в результате атаки беспилотника повреждена кровля жилого дома. В населенном пункте Балки на территории частного домовладения сдетонировали два дрона.

В воскресенье под повторный обстрел ВСУ попал город Шебекино Белгородской области. Мирный житель получил осколочные ранения предплечья и ноги, передает «Радиоточка НСН».

