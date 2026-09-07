Около половины учителей в РФ старше 50 лет
В школах России доля учителей старше 50 лет составляет около 45%, а молодых специалистов до 30 лет — 15%, сообщают «Известия» со ссылкой на компанию SBS.
Кроме того, наблюдается заметный дефицит педагогов по основным предметам, среди которых математика, физика, русский язык и информатика. Сегодня педагог вынужден работать и за методиста, и за психолога, и за социального работника. А его базовый оклад в большинстве регионов не достигает МРОТ. Пока ситуация не изменится, приток молодых кадров останется минимальным. По словам экспертов, за последние девять лет средняя нагрузка на педагогов увеличилась больше чем на 20%.
По данным Института образования НИУ ВШЭ, количество начинающих школьных учителей с 1987 года сократилось почти в два раза.
В первую очередь учителя уезжают в те регионы, в которых либо более адекватная зарплата, либо небольшая нагрузка, либо нет тотального контроля со стороны начальства. Об этом НСН заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
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