На Землю в районе Бали упал астероид
7 сентября 202604:31
Денис Постольский
Над Индийским океаном в атмосферу Земли вошел астероид, сообщает РБК.
Это произошло районе Бали (Индонезия). Диаметр небесного тела был около одного метра. Астероид должен был упасть примерно в 600 км к югу от индонезийского острова.
Как правило, метровые астероиды не представляют большой опасности, в атмосфере они разрушаются, и до Земли долетает небольшое количество метеоритного вещества.
Ранее в Китае предложили уничтожать астероиды ядерными бомбами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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