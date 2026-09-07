На Землю в районе Бали упал астероид

Это произошло районе Бали (Индонезия). Диаметр небесного тела был около одного метра. Астероид должен был упасть примерно в 600 км к югу от индонезийского острова.

Как правило, метровые астероиды не представляют большой опасности, в атмосфере они разрушаются, и до Земли долетает небольшое количество метеоритного вещества.

Ранее в Китае предложили уничтожать астероиды ядерными бомбами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

