На Землю в районе Бали упал астероид

Над Индийским океаном в атмосферу Земли вошел астероид, сообщает РБК.

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Это произошло районе Бали (Индонезия). Диаметр небесного тела был около одного метра. Астероид должен был упасть примерно в 600 км к югу от индонезийского острова.

Как правило, метровые астероиды не представляют большой опасности, в атмосфере они разрушаются, и до Земли долетает небольшое количество метеоритного вещества.

Ранее в Китае предложили уничтожать астероиды ядерными бомбами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Allan Madelar / AP
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