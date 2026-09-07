СМИ: Уиткофф и Джаред намерены разработать новый мирный план, добившись прогресса до зимы

Во время встречи с представителями Трампа президент Украины Владимир Зеленский обсудил меры по подготовке страны к продолжению боев в течение зимы. Кушнер и Уиткофф подчеркнули, что хотят добиться прорыва в переговорах до наступления холодов.

Американские посланники дважды встречались с Зеленским и его советниками. В третьей встрече также приняли участие советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. Кушнер и Уиткофф заявили, что надеются на дальнейший прогресс.

Зеленский сравнил посланников Трампа с системами Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

