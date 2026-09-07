Россиянам назвали стоп-слова при беседах с мошенниками
Мошенники в беседах с потенциальными жертвами часто употребляют такие слова и фразы, как «ВСУ», «ФСБ», «МВД», «деньги в опасности», «грозит уголовная ответственность», сообщает РИА Новости.
Как заявил зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов, среди других часто используемых выражений — «безопасный счет», «код из СМС», «данные карты», «финансирование терроризма», «необходимо перевести деньги». Россиянам рекомендуется при подозрении на разговор с злоумышленником немедленно прекратить общение и ничего не говорить, чтобы не дать возможности ввести себя в заблуждение.
Ранее стало известно, что на Украине могут действовать около двух тысяч кол-центров мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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