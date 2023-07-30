По белгородским селам ВСУ нанесли 75 ударов

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки нанесли по населенным пунктам региона 75 ударов. В результате обстрелов разрушений и пострадавших нет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье.

Shot: ВСУ ударили по автомобильному пункту пропуска в Белгородской области

Обстрелам подверглись села и хутора в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах и Шебекинском городском округе.

Самое большое число прилетов зафиксировано 29 июля по селу Щетиновка.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 7 артиллерийский снарядов, по селу Наумовка – 8», – написал Гладков.

Ранее в результате украинского обстрела поселка Красное в Белгородской области мужчина получил осколочное ранение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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Фото: t.me/vvgladkov
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