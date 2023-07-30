По белгородским селам ВСУ нанесли 75 ударов
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки нанесли по населенным пунктам региона 75 ударов. В результате обстрелов разрушений и пострадавших нет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье.
Обстрелам подверглись села и хутора в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах и Шебекинском городском округе.
Самое большое число прилетов зафиксировано 29 июля по селу Щетиновка.
«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 7 артиллерийский снарядов, по селу Наумовка – 8», – написал Гладков.
Ранее в результате украинского обстрела поселка Красное в Белгородской области мужчина получил осколочное ранение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Приволжье из-за непогоды погибли 10 человек
- В Брянской области пострадали три человека после обстрела ВСУ
- В Таганроге до 22 человек выросло число пострадавших после ракетного удара
- Умер муж певицы Натали, продюсер Александр Рубин
- По белгородским селам ВСУ нанесли 75 ударов
- Песков: Путину доложили об атаке БПЛА на Московский регион
- Путин поздравил россиян с Днём Военно-морского флота
- Российские военные на 300 метров продвинулись на Купянском направлении в ЛНР
- В Шереметьево посадили самолет из Улан-Удэ с отказавшим шасси
- Медведев в День ВМФ снова намекнул на ядерное оружие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru