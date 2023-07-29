Shot: ВСУ ударили по автомобильному пункту пропуска в Белгородской области
29 июля 202308:55
Украинские войска обстреляли многосторонний автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным издания, ЧП произошло накануне около 11 часов утра. По пункту пропуска выпустили 8 мин калибра 120 мм.
«Предположительно, обстрел велся из села Долбневка Харьковской области», — отмечается в сообщении.
Пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.
Ранее ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска «Суджа» в Курской области, никто не пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru