Shot: ВСУ ударили по автомобильному пункту пропуска в Белгородской области

Украинские войска обстреляли многосторонний автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчина получил осколочное ранение при обстреле поселка в Белгородской области

По данным издания, ЧП произошло накануне около 11 часов утра. По пункту пропуска выпустили 8 мин калибра 120 мм.

«Предположительно, обстрел велся из села Долбневка Харьковской области», — отмечается в сообщении.

Пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

Ранее ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска «Суджа» в Курской области, никто не пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
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