Площадь пожара в мордовском заповеднике увеличилась до 4,6 тыс. га

Площадь пожара в мордовском заповеднике за сутки увеличилась на 100 гектаров и достигла 4,6 тысячи гектаров. Об этом заявил врио главы Мордовии Артем Здунов в эфире «Россия 24».

По его словам, на данный момент площадь активного горения составляет около 20 гектаров.

Здунов рассказал, что на борьбу с огнем брошены порядка 1,5 тысяч человек и 300 единиц спецтехники. Более того, в тушении задействованы авиация и пожарные поезда.