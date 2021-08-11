Площадь пожара в мордовском заповеднике увеличилась до 4,6 тыс. га

Площадь пожара в мордовском заповеднике за сутки увеличилась на 100 гектаров и достигла 4,6 тысячи гектаров. Об этом заявил врио главы Мордовии Артем Здунов в эфире «Россия 24».

По его словам, на данный момент площадь активного горения составляет около 20 гектаров.

Здунов рассказал, что на борьбу с огнем брошены порядка 1,5 тысяч человек и 300 единиц спецтехники. Более того, в тушении задействованы авиация и пожарные поезда.

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Врио главы отметил, что пожар не распространился на живой лес, а ближайший населенный пункт расположен в 2,5 километрах, угрозы для жителей нет.

Ранее руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что пожар в Мордовском заповеднике близок к завершению.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пожары
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