Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 631 тысячу га
Уже 100 природных пожаров действуют на территории Якутии, они охватили площадь более 631 тысячи гектаров, сообщили в республиканском главке МЧС. За минувшие сутки потушено четыре пожара, а также локализовано девять на площади почти 57 тысяч гектаров.
В борьбе с огнём принимают участие 1765 человек и около 200 единиц техники. МЧС особо контролирует шесть пожаров, которые действуют в окрестностях населенных пунктов. Согласно данным космического наблюдения, задымленность наблюдается в девяти районах Якутии. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сообщений об отравлении людей продуктами горения и угарным газом до сих пор не поступало.
Пожароопасный сезон начался в республике с 6 мая. С 1 июля в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Также на всей территории введён особый противопожарный режим.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru