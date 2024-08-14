Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 631 тысячу га

В борьбе с огнём принимают участие 1765 человек и около 200 единиц техники. МЧС особо контролирует шесть пожаров, которые действуют в окрестностях населенных пунктов. Согласно данным космического наблюдения, задымленность наблюдается в девяти районах Якутии. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сообщений об отравлении людей продуктами горения и угарным газом до сих пор не поступало.

Пожароопасный сезон начался в республике с 6 мая. С 1 июля в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Также на всей территории введён особый противопожарный режим.

