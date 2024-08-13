В России потушили 32 природных пожара на 4768 гектарах за сутки
Более 30 лесных пожаров на площади 4768 гектаров потушили в России за минувшие сутки. Об этом сообщила Авиалесохрана в своем Telegram-канале.
«Лесопожарные службы и привлеченные лица потушили 32 лесных пожара в 13 регионах», — указали в ведомстве.
В работах задействовали более 3,5 тысячи специалистов, 333 единицы техники и 33 воздушных судна. По данным Авиалесохраны, тушение продолжается на 172 лесных пожарах в 11 регионах.
Ранее Комлесхоз Подмосковья сообщил, что в регионе с 1 апреля потушили 49 возгораний в лесах, в том числе два на торфяниках, общей площадью 36,77 гектара, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru