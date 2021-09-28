Плановую госпитализацию приостановили в Саратовской области

Первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов заявил, что в регионе, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, приостанавливается плановая госпитализация в стационары, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По его словам, до особого распоряжения также приостановлены деятельность дневных стационаров, проведение профосмотров, диспансеризация определенных групп взрослого населения, диспансеризация детского населения, деятельность дневных стационаров.

Исключение состав, добавил Шувалов.

Ранее власти Удмуртии ужесточили ограничения из-за коронавируса и ввели в регионе QR-коды сертификата о вакцинации для посещения кафе и ресторанов.