Плановую госпитализацию приостановили в Саратовской области
Первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов заявил, что в регионе, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, приостанавливается плановая госпитализация в стационары, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По его словам, до особого распоряжения также приостановлены деятельность дневных стационаров, проведение профосмотров, диспансеризация определенных групп взрослого населения, диспансеризация детского населения, деятельность дневных стационаров.
Исключение состав, добавил Шувалов.
Ранее власти Удмуртии ужесточили ограничения из-за коронавируса и ввели в регионе QR-коды сертификата о вакцинации для посещения кафе и ресторанов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+21 559 / сут.
Умерли
206 тыс.+852 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+17 368 / сут.
- Песков прокомментировал сообщения о «красивой переводчице» Путина
- При стрельбе в Вологодской области погибла женщина
- Кабмин РФ исключил налог на дивиденды из поправок к Налоговому кодексу
- В администрации Перми опровергли информацию о «намазе» в школе
- Плановую госпитализацию приостановили в Саратовской области
- Российский Су-27 сопроводил над Чёрным морем американский самолёт-разведчик
- Facebook попросил отсрочку в выплате 26 млн рублей штрафа
- Стало известно когда россияне смогут поехать на Гоа
- СМИ: срочник из воинской части в Свердловской области найден мёртвым
- Соратник Навального Волков объявлен в розыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru