Планировавшего массовые убийства мужчину задержали в Мордовии

Агентство отмечает, у задержанного изъяли оружие. Во время опроса мужчина рассказал о частых приступах агрессии, проявлении ненависти к себе и окружающим. "По инициативе УФСБ мужчину поместили в психиатрическую больницу", - передает ТАСС.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал, что в ходе спецоперации в Ставропольском крае уничтожены четверо террористов, готовивших теракт на железной дороге, пишет НСН.

