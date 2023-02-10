Планировавшего массовые убийства мужчину задержали в Мордовии
В Мордовии сотрудники УФСБ России задержали мужчину, который размещал материалы колумбайновской тематики в соц. сетях и вел записи совершения массовых убийств, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Агентство отмечает, у задержанного изъяли оружие. Во время опроса мужчина рассказал о частых приступах агрессии, проявлении ненависти к себе и окружающим. "По инициативе УФСБ мужчину поместили в психиатрическую больницу", - передает ТАСС.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал, что в ходе спецоперации в Ставропольском крае уничтожены четверо террористов, готовивших теракт на железной дороге, пишет НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru